рф отримує санкційні товари з ЄС через схему з фальшивим транзитом - Єрмак
Київ • УНН
Керівник ОП Єрмак заявив, що росія отримує санкційні товари з країн Європейского союзу через схему фальшивого транзиту. Він також зазначив присутність західних компонентів у російській зброї та закликав до посилення позицій демократій.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що кремль застосовує схему з фальшивим транзитом, яка дає змогу постачати на територію рф санкційні товари з країн ЄС, призначені для Центральної Азії та Кавказького регіону. Про це повідомляє УНН.
"Для отримання західних електронних компонентів подвійного призначення використовуються посередницькі компанії. Також створюються фіктивні підприємства для формування "тіньового флоту" СПГ-танкерів і транспортування скрапленого природного газу", - написав Єрмак у Telegram.
Він також зазначив, що в російській зброї присутні західні компоненти.
Тим часом, альянс рф-іран-кндр, за словами Єрмака, вже став військовим і "відверто насміхається з демократій".
"Часу на посилення позицій демократій у світі лишається все менше і потрібно діяти вже зараз", - закликав голова ОП.
Доповнення
Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів для СПГ. Це "найбільші санкції проти тіньового флоту путіна", які мають на меті підірвати доходи рф від енергоносіїв.
Іноземні партнери досі дивуються, що у всіх типах російській зброї ми виявляємо значну кількість компонентів західного виробництва – директор КНДІСЕ Рувін18.10.24, 14:22 • 142082 перегляди