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рф почти вчетверо сократила экспорт пшеницы на фоне украинских атак на черноморскую портовую инфраструктуру

Киев • УНН

 • 738 просмотра

россия сократила сентябрьский экспорт пшеницы до 347 тыс. тонн против 1,3 млн в прошлом году. Через Новороссийск отгрузки упали в 9,6 раза.

рф почти вчетверо сократила экспорт пшеницы на фоне украинских атак на черноморскую портовую инфраструктуру

Россия во второй декаде сентября экспортировала 347 тыс. тонн пшеницы против 1,3 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Отгрузки резко сократились на фоне украинских атак на черноморскую портовую инфраструктуру и суда, сообщает ASTRA со ссылкой на данные российского зернового союза, пишет УНН.

Детали

Общий экспорт основных видов зерна за этот период упал почти с 1,6 млн до 381 тыс. тонн. Отгрузки ячменя сократились в 9,9 раза — до 21,9 тыс. тонн, а кукурузы — в 3,3 раза, до 11,8 тыс. тонн.

Директор аналитического департамента российского зернового союза Елена Тюрина прогнозирует, что за весь сентябрь Россия экспортирует не более 1 млн тонн пшеницы. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 5,7 млн тонн.

Экспорт через Новороссийск обвалился почти в 10 раз

Особенно резко сократились отгрузки через черноморские порты. Через Новороссийск перевалили 72,5 тыс. тонн зерна — в 9,6 раза меньше, чем в прошлом году, а через Туапсе — 6,1 тыс. тонн, что в 9,3 раза меньше.

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Количество стран — покупателей российской пшеницы сократилось с 29 до 8. Поставки в Египет упали в 3,6 раза — до 81 тыс. тонн, а Турция закупила лишь 6,1 тыс. тонн против более 200 тыс. тонн годом ранее.

Российский зерновой союз отмечает, что страны, сокращающие закупки российской и украинской пшеницы, начинают искать альтернативных поставщиков — от Европы до Австралии.

В то же время цена пшеницы для российских производителей упала до $105,7 за тонну против $129 в сентябре 2025 года. По словам Тюриной, настолько низких сентябрьских цен в России не фиксировали на протяжении последних 8 лет.

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Степан Гафтко

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