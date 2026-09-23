рф майже вчетверо скоротила експорт пшениці на тлі українських атак на чорноморську портову інфраструктуру

росія у другій декаді вересня експортувала 347 тис. тонн пшениці проти 1,3 млн тонн за аналогічний період минулого року. Відвантаження різко скоротилися на тлі українських атак на чорноморську портову інфраструктуру та судна, повідомляє ASTRA з посиланням на дані російського зернового союзу, пише УНН.

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Загальний експорт основних видів зерна за цей період впав із майже 1,6 млн до 381 тис. тонн. Відвантаження ячменю скоротилися у 9,9 раза – до 21,9 тис. тонн, а кукурудзи – у 3,3 раза, до 11,8 тис. тонн.

Директорка аналітичного департаменту російського зернового союзу олена тюріна прогнозує, що за весь вересень росія експортує не більш як 1 млн тонн пшениці. Для порівняння, у вересні минулого року цей показник становив 5,7 млн тонн.

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Особливо різко скоротилися відвантаження через чорноморські порти. Через новоросійськ перевалили 72,5 тис. тонн зерна – у 9,6 раза менше, ніж торік, а через Туапсе – 6,1 тис. тонн, що у 9,3 раза менше.

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Кількість країн-покупців російської пшениці скоротилася з 29 до 8. Постачання до Єгипту впали у 3,6 раза – до 81 тис. тонн, а Туреччина закупила лише 6,1 тис. тонн проти понад 200 тис. тонн роком раніше.

Російський зерновий союз зазначає, що країни, які скорочують закупівлі російської та української пшениці, починають шукати альтернативних постачальників – від Європи до Австралії.

Водночас ціна пшениці для російських виробників впала до $105,7 за тонну проти $129 у вересні 2025 року. За словами тюріної, настільки низьких вересневих цін у росії не фіксували протягом останніх 8 років.

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