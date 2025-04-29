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рф перераспределяет избирательные округа, чтобы интегрировать оккупированные территории Украины – ISW

Киев • УНН

 • 148 просмотра

россия продолжает интегрировать ВОТ в свою систему управления, перераспределяя избирательные округа. На выборах в госдуму в 2026 году будет избрано 7 депутатов от оккупированных областей.

рф перераспределяет избирательные округа, чтобы интегрировать оккупированные территории Украины – ISW

россия продолжает интегрировать временно оккупированные территории Украины (ВОТ) в систему государственного управления рф путем перераспределения одномандатных избирательных округов. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на днях центральная избирательная комиссия рф одобрила новую схему, предусматривающую перераспределение одномандатных округов по всей россии. Так, на ВОТ Украины выделено семь из существующих 225 одномандатных округов - три в Донецкой области, два в Луганской области и по одному в Херсонской и Запорожской областях.

Схема перераспределения одномандатных округов впервые будет применена на выборах в госдуму в сентябре 2026 года, где в целом в думу "изберут" 7 депутатов от оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Россия создала четыре одномандатных избирательных округа в Крыму во время думских "выборов" 2016 и 2021 годов после оккупации и аннексии 2014 года

- указывают аналитики.

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Они прогнозируют, что россия будет использовать эту новую схему избирательных округов в попытке легитимизировать свою незаконную оккупацию Украины, подобно тому, как это было с введением одномандатных округов в Крыму в 2016 и 2021 годах.

Жителей оккупированных территорий, вероятно, заставят голосовать в 2026 году, и тогда кремль будет иметь основания утверждать о высокой явке избирателей и популярности российских властей среди местного населения. Представители думы, вероятно, будут пророссийскими или санкционированными кремлем кандидатами, что позволит россии еще больше законодательно контролировать оккупированные территории

- считают в ISW.

Аналитики оценивают "псевдо-юридические" манипуляции россии на ВОТ как часть более широкой кампании кремля по принудительной "интеграции Украины в россию" с помощью российских законодательных рычагов.

Напомним

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили о том, что россия готовит новую попытку легитимизации временно оккупированных территорий Украины через выборы в госдуму в 2026 году. В частности, кремль планирует завести в госдуму 11 депутатов с ВОТ Украины.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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