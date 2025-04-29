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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 11183 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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рф перерозподіляє виборчі округи, щоб інтегрувати окуповані території України - ISW

Київ • УНН

 • 166 перегляди

росія продовжує інтегрувати ТОТ до своєї системи управління, перерозподіляючи виборчі округи. На виборах до держдуми у 2026 році буде обрано 7 депутатів від окупованих областей.

рф перерозподіляє виборчі округи, щоб інтегрувати окуповані території України - ISW

росія продовжує інтегрувати тимчасово окуповані території України (ТОТ) в систему державного управління рф шляхом перерозподілу одномандатних виборчих округів. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що днями центральна виборча комісія рф схвалила нову схему, яка передбачає перерозподіл одномандатних округів по всій росії. Так, на ТОТ України виділено сім з існуючих 225 одномандатних округів - три в Донецькій області, два в Луганській області та по одному в Херсонській і Запорізькій областях.

Схема перерозподілення одномандатних округів вперше буде застосована на виборах до держдуми у вересні 2026 року, де загалом до думи "оберуть" 7 депутатів від окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Росія створила чотири одномандатні виборчі округи в Криму під час думських "виборів" 2016 і 2021 років після окупації та анексії 2014 року

- вказують аналітики.

До російської армії збираються вербувати безхатьків з ТОТ - Центр нацспротиву27.04.25, 03:50 • 4814 переглядiв

Вони прогнозують, що росія використовуватиме цю нову схему виборчих округів у спробі легітимізувати свою незаконну окупацію України, подібно до того, як це було з введенням одномандатних округів у Криму в 2016 та 2021 роках.

Мешканців окупованих територій, імовірно, змусять голосувати у 2026 році, і тоді кремль матиме підстави стверджувати про високу явку виборців і популярність російської влади серед місцевого населення. Представники думи, ймовірно, будуть проросійськими або санкціонованими кремлем кандидатами, що дозволить росії ще більше законодавчо контролювати окуповані території

- вважають в ISW.

Аналітики оцінюють "псевдо-юридичні" маніпуляції росії на ТОТ як частину ширшої кампанії кремля з примусової "інтеграції України до росії" за допомогою російських законодавчих важелів.

Нагадаємо

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про те, що росія готує нову спробу легітимізації тимчасово окупованих територій України через вибори до держдуми у 2026 році. Зокрема, кремль планує завести до держдуми 11 депутатів із ТОТ України.

Окупанти перетворюють Крим на зону тотального стеження під контролем силовиків - ЦНС27.04.25, 21:41 • 4212 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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