рф перерозподіляє виборчі округи, щоб інтегрувати окуповані території України - ISW
Київ • УНН
росія продовжує інтегрувати ТОТ до своєї системи управління, перерозподіляючи виборчі округи. На виборах до держдуми у 2026 році буде обрано 7 депутатів від окупованих областей.
росія продовжує інтегрувати тимчасово окуповані території України (ТОТ) в систему державного управління рф шляхом перерозподілу одномандатних виборчих округів. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує УНН.
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Зазначається, що днями центральна виборча комісія рф схвалила нову схему, яка передбачає перерозподіл одномандатних округів по всій росії. Так, на ТОТ України виділено сім з існуючих 225 одномандатних округів - три в Донецькій області, два в Луганській області та по одному в Херсонській і Запорізькій областях.
Схема перерозподілення одномандатних округів вперше буде застосована на виборах до держдуми у вересні 2026 року, де загалом до думи "оберуть" 7 депутатів від окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Росія створила чотири одномандатні виборчі округи в Криму під час думських "виборів" 2016 і 2021 років після окупації та анексії 2014 року
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Вони прогнозують, що росія використовуватиме цю нову схему виборчих округів у спробі легітимізувати свою незаконну окупацію України, подібно до того, як це було з введенням одномандатних округів у Криму в 2016 та 2021 роках.
Мешканців окупованих територій, імовірно, змусять голосувати у 2026 році, і тоді кремль матиме підстави стверджувати про високу явку виборців і популярність російської влади серед місцевого населення. Представники думи, ймовірно, будуть проросійськими або санкціонованими кремлем кандидатами, що дозволить росії ще більше законодавчо контролювати окуповані території
Аналітики оцінюють "псевдо-юридичні" маніпуляції росії на ТОТ як частину ширшої кампанії кремля з примусової "інтеграції України до росії" за допомогою російських законодавчих важелів.
Нагадаємо
Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про те, що росія готує нову спробу легітимізації тимчасово окупованих територій України через вибори до держдуми у 2026 році. Зокрема, кремль планує завести до держдуми 11 депутатів із ТОТ України.
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