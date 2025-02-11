рф отчаянно пробует продвинуться на запад в сторону Киева - глава ВР

россия делает отчаянные попытки продвинуться на запад в сторону Киева. Об этом заявил председатель ВР Руслан Стефанчук на сессии обращаясь к Европейскому Парламенту и отметил, что война гораздо ближе чем все думают, передает УНН.

россия словно неумолимая ржавчина ежедневно пытается уничтожить и захватить украинские земли на востоке. Также делает отчаянные попытки продвинуться на запад в сторону Киева. Но уважаемые друзья - это означает и в сторону Варшавы, и в сторону Страсбурга, и в сторону Брюсселя. Если россию не остановить, то это лишь вопрос времени, когда российский солдат выбьет сапогом двери заспанных жителей Будапешта, как это было в 1956 году... - заявил Стефанчук.

Он обращаясь к Европейскому парламенту отметил, что война гораздо ближе, чем "мы все думаем".

Мира, по его словам, можно достичь только через силу.

Силу нашего единства и решимости, силу консолидированного давления на агрессора. На каждом из нас лежит огромная ответственность за судьбу своих стран и народов. Единственный путь остановить россию, это достичь справедливого и длительного мира. Это означает поддерживать Украину настолько мощно, чтобы агрессор погряз не только в украинской земле, но и в международных санкциях и собственных внутренних проблемах - подчеркнул Стефанчук.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждал, что если российский диктатор владимир путин "достигнет своего" в Украине, "это не остановится на этом".

На днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может активнее использовать беларусь для угроз соседним странам. По его словам, весной, летом или осенью путин будет размещать там свои силы, чтобы давить на Польшу, Литву и другие страны.

Зеленский убежден, что замораживание конфликта приведет к тому, что путин снова вернется с агрессией против Украины