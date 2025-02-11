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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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рф відчайдушно пробує просунутися на захід у бік Києва - голова ВР

рф відчайдушно пробує просунутися на захід у бік Києва - голова ВР

Київ • УНН

 • 40679 перегляди

Голова ВР Руслан Стефанчук заявив про спроби рф просунутися в бік Києва та загрозу для всієї Європи. Він наголосив, що зупинити агресора можна лише через силу єдності та консолідованого тиску.

росія чинить відчайдушні спроби просунутися на захід у бік Києва. Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук на сесії звертаючись до Європейського Парламенту та наголосив, що війна набагато ближча ніж всі думають, передає УНН.

росія немов та невблаганна іржа щодня намагається знищити та захопити українські землі на сході. Також чинить відчайдушні спроби просунутися на захід в бік Києва. Але шановні друзі - це означає і в бік Варшави, і в бік Страсбурга, і в бік Брюсселя. Якщо росію не зупинити, то це лише питання часу, коли російський солдат виб'є чоботом двері заспаних мешканців Будапешта, як це було у 1956 році... 

- заявив Стефанчук.

Він звертаючись до Європейського Парламенту наголосив, що війна набагато ближча ніж "ми всі думаємо".

Миру, за його словами, можна досягти лише через силу.

Силу нашої єдності та рішучості, силу консолідованого тиску на агресора. На кожному з нас лежить величезна відповідальність за долю своїх країн та народів. Єдиний шлях зупинити росію, це досягти справедливого та тривалого миру. Це означає підтримувати Україну на стільки потужно, щоб агресор загрузнув не лише в українській землі, але й в міжнародних санкціях та власних внутрішніх проблемах 

- наголосив Стефанчук.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попереджав, що якщо російський диктатор володимир путін "досягне свого" в Україні, "це не зупиниться на цьому".

Днями Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може активніше використовувати білорусь для загроз сусіднім країнам. За його словами, навесні, влітку або восени путін розміщуватиме там свої сили, щоб тиснути на Польщу, Литву та інші країни.

Зеленський переконаний, що замороження конфлікту призведе до того, що путін знову повернеться з агресією проти України09.02.25, 17:33 • 31319 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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