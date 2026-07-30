рф остается ключевым поставщиком для атомной энергетики США – Bloomberg

Атомная промышленность США остается в значительной степени зависимой от Москвы в отношении обогащенного урана, используемого в качестве топлива для реакторов, которые производят около пятой части электроэнергии страны. Это подчеркивает сложность выполнения дедлайна 2028 года по прекращению закупок у россии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Американские операторы ядерных реакторов в 2025 году приобрели около 3,28 миллиона единиц работы разделения (SWU) услуг по обогащению урана в России, что составляет почти 26% от общего объема их закупок, согласно данным, опубликованным в среду Управлением энергетической информации США (EIA) в новом отчете о рынке урана. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял 17%.

США до сих пор зависят от россии в отношении ядерного топлива

россия обеспечила 26% обогащенного урана в прошлом году.

Как отмечает издание, уязвимость становится все более очевидной на фоне того, как Вашингтон продвигает возрождение атомной энергетики из-за роста спроса на электроэнергию со стороны дата-центров и процессов электрификации. Действующие энергетические компании стремятся продлить срок эксплуатации реакторов и возобновить работу остановленных станций, в то время как разработчики малых модульных реакторов должны обеспечить топливом свои проекты на следующее десятилетие.

Обе группы также остаются зависимыми от международной торговли, даже несмотря на то, что администрация Трампа нарушает цепочки поставок через санкции и пошлины. В 2025 году иностранные источники обеспечили 77% услуг по обогащению урана, приобретенных американскими операторами. Россия была крупнейшим отдельным поставщиком.

Поставки урана в США

Лишь 7% ядерного топлива США поступает из внутренних источников.

Закон США от 2024 года запрещает импорт российского урана, но позволяет Министерству энергетики выдавать исключения, если альтернативные поставки недоступны или импорт соответствует национальным интересам. Эти полномочия прекращаются не позднее января 2028 года.

Такой механизм создает политическую уязвимость, поскольку поставки зависят одновременно от разрешений США и экспортных лицензий россии. Это оставляет энергетические компании зависимыми от дальнейшего ухудшения отношений между москвой и Вашингтоном. Санкции уже существенно изменили торговлю нефтью, газом и другими энергетическими ресурсами после вторжения россии в Украину - подчеркивает издание.

Внутренние и союзнические проекты по обогащению урана развиваются, однако их сроки создают пробел. Компания Urenco USA, принадлежащая британскому, нидерландскому и немецкому ядерному консорциуму, планирует увеличить мощности примерно на 700 тысяч SWU в год к началу 2027 года. Более крупные проекты компаний Centrus Energy и Orano ожидаются не ранее 2029 года и позже.

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