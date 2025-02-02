рф "перевела стрелки" за свою атаку по интернату в Судже и завела дело на командира ракетной бригады ВСУ
Киев • УНН
РФ завела уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу за якобы удар по интернату в Судже. Воздушные силы ВСУ предоставили доказательства, что атаку совершила российская авиация.
В россии на командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу завели уголовное за якобы приказ ударить по интернату в Судже Курской области рф.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК россии, передает УНН.
Так, сообщается, что следственным комитетом россии цинично возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши, которого подозревают в якобы совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области.
По данным следователей в рф, 1 февраля Карпуша якобы приказал подчиненным нанести ракетный удар по интернату, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые, их точное число не оглашается украинской стороной.
Контекст
Армия рф 1 февраля нанесла авиаудар по школе-интернату города Суджи.
В результате удара по интернату в Судже спасены 84 гражданских лица, 4 человека погибли.
Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области рф.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал сброс россиянами авиабомбы на интернат в городе Суджа курской области рф, сравнив его с действиями россии в чечне и Сирии, а также в Украине.