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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф "перевела стрелки" за свою атаку по интернату в Судже и завела дело на командира ракетной бригады ВСУ

рф "перевела стрелки" за свою атаку по интернату в Судже и завела дело на командира ракетной бригады ВСУ

Киев  •  УНН

 • 11195 просмотра

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РФ завела уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу за якобы удар по интернату в Судже. Воздушные силы ВСУ предоставили доказательства, что атаку совершила российская авиация.

В россии на командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу завели уголовное за якобы приказ ударить по интернату в Судже Курской области рф.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК россии, передает УНН.

Так, сообщается, что следственным комитетом россии цинично возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ  полковника Ростислава Карпуши, которого подозревают в якобы  совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области.

По данным следователей в рф, 1 февраля Карпуша якобы приказал подчиненным нанести ракетный удар по интернату, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые, их точное число не оглашается украинской стороной.

Контекст

Армия рф 1 февраля нанесла авиаудар по школе-интернату города Суджи.

В результате удара по интернату в Судже спасены 84 гражданских лица, 4 человека погибли.

Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области рф. 

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сброс россиянами авиабомбы на интернат в городе Суджа курской области рф, сравнив его с действиями россии в чечне и Сирии, а также в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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