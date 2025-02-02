Воздушные силы обнародовали доказательства российской атаки по школе-интернату в Судже

ukenru
Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
18:56 • 42371 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 121939 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 161701 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 147109 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 141145 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 130212 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 119965 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113802 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123756 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133723 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Удар рф по историческому центру Одессы: в ЮНЕСКО осудили атаку и планируют отправить миссию в Украину

Удар рф по историческому центру Одессы: в ЮНЕСКО осудили атаку и планируют отправить миссию в Украину

1 февраля, 14:58 • 25977 просмотра
Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

1 февраля, 15:07 • 53905 просмотра
Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек

Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек

1 февраля, 15:20 • 36775 просмотра
7 мифов о ремнях безопасности, которые могут стоить вам жизни

7 мифов о ремнях безопасности, которые могут стоить вам жизни

1 февраля, 16:01 • 25638 просмотра
США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

1 февраля, 16:29 • 37789 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 137889 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 144133 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 166924 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 182758 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 288544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 103181 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 161701 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 119777 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 132833 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 135449 просмотра
Актуальное
Воздушные силы обнародовали доказательства российской атаки по школе-интернату в Судже

Воздушные силы обнародовали доказательства российской атаки по школе-интернату в Судже

Киев  •  УНН

 • 2874 просмотра

Read in English

российская авиация нанесла удар по школе-интернату в Судже курской области рф, где находились 86 гражданских. В результате атаки погибли 4 человека, еще 4 тяжело ранены.

Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области рф. Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ в Telegram, пишет УНН.

Около 18.00 01 февраля 2025 года российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, СУДЖА, РФ) - трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в результате нанесения удара разрушена центральная часть дома. По состоянию на 21.00 обнаружено 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали. Тяжелораненые эвакуированы в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницу.

Image

В Воздушных Силах ВСУ также отметили, что бить бомбами по мирному населению - фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население - местные жители, россияне.

Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией, - подытожили в Воздушных Силах ВСУ.

Напомним

В результате удара по интернату в Судже спасены 84 гражданских лица, 4 человека погибли. Еще 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их эвакуируют в медицинские учреждения Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы