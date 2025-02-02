Воздушные силы обнародовали доказательства российской атаки по школе-интернату в Судже
Киев • УНН
российская авиация нанесла удар по школе-интернату в Судже курской области рф, где находились 86 гражданских. В результате атаки погибли 4 человека, еще 4 тяжело ранены.
Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области рф. Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Около 18.00 01 февраля 2025 года российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, СУДЖА, РФ) - трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими,
Детали
Отмечается, что в результате нанесения удара разрушена центральная часть дома. По состоянию на 21.00 обнаружено 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали. Тяжелораненые эвакуированы в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницу.
В Воздушных Силах ВСУ также отметили, что бить бомбами по мирному населению - фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население - местные жители, россияне.
Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией, - подытожили в Воздушных Силах ВСУ.
Напомним
В результате удара по интернату в Судже спасены 84 гражданских лица, 4 человека погибли. Еще 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их эвакуируют в медицинские учреждения Украины.