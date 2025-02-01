Удар росіян по інтернату в Суджі: врятовано 84 цивільних, 4 людини загинули - Генштаб

Внаслідок удару рф по інтернату в місті Суджа Курської області загинуло 4 особи, 4 перебувають у важкому стані. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

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У Генштабі повідомили, що станом на 22.00 тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню.

В ході робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи - загинули. Всіх, хто потребує додатковї медичної допомоги оперативно евакуюють до медичних закладів на території України, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, сьогодні зс рф таки нанесли удар по школі-інтернату міста Суджі. 95 людей опинилися під завалами.