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Удар россиян по интернату в Судже: спасены 84 гражданских, 4 человека погибли - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 6207 просмотра

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В результате удара по интернату в Судже спасены 84 гражданских лица, 4 человека погибли. Еще 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их эвакуируют в медицинские учреждения Украины.

В результате удара рф по интернату в городе Суджа Курской области погибли 4 человека, 4 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

В Генштабе сообщили, что по состоянию на 22.00 продолжаются работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению.

В ходе работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 - находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека - погибли. Всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины,

- говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщал УНН, сегодня ВСН рф таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказались под завалами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины

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