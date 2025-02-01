Удар россиян по интернату в Судже: спасены 84 гражданских, 4 человека погибли - Генштаб
Киев • УНН
В результате удара по интернату в Судже спасены 84 гражданских лица, 4 человека погибли. Еще 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их эвакуируют в медицинские учреждения Украины.
В результате удара рф по интернату в городе Суджа Курской области погибли 4 человека, 4 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Детали
В Генштабе сообщили, что по состоянию на 22.00 продолжаются работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению.
В ходе работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 - находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека - погибли. Всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины,
Напомним
Как сообщал УНН, сегодня ВСН рф таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказались под завалами.