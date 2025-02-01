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Військові рф завдали авіаудар по школі-інтернату в Суджі: під завалами до сотні людей

Військові рф завдали авіаудар по школі-інтернату в Суджі: під завалами до сотні людей

Київ • УНН

 • 37573 перегляди

Російські військові завдали авіаудару по школі-інтернату в місті Суджа, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами. Більшість постраждалих - літні та лежачі люди, на місці працюють рятувальники.

Армія рф сьогодні завдала авіаудар по школі-інтернату міста Суджі, 95 людей під завалами. Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території рф Олексій Дмитрашківський, передає УНН.

Деталі

Відеозвернення Дмитрашківського поширив Telegram-канал "Оперативно ЗСУ".

"Сьогодні, 1 лютого 2025 року, о 17:54 ЗС РФ таки нанесли удар по школі-інтернату міста Суджі. 95 людей опинилися під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість літніх та лежачих", - повідомив речник військової комендатури.

За словами Дмитрашківського, силами комендатури організовано пошуково-рятувальну операцію.

"Багатьох сіл вже немає": рф активізувала обстріли Суджі та прилеглих територій 08.01.25, 01:59 • 21749 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна

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