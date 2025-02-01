Військові рф завдали авіаудар по школі-інтернату в Суджі: під завалами до сотні людей
Київ • УНН
Російські військові завдали авіаудару по школі-інтернату в місті Суджа, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами. Більшість постраждалих - літні та лежачі люди, на місці працюють рятувальники.
Армія рф сьогодні завдала авіаудар по школі-інтернату міста Суджі, 95 людей під завалами. Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території рф Олексій Дмитрашківський, передає УНН.
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Відеозвернення Дмитрашківського поширив Telegram-канал "Оперативно ЗСУ".
"Сьогодні, 1 лютого 2025 року, о 17:54 ЗС РФ таки нанесли удар по школі-інтернату міста Суджі. 95 людей опинилися під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість літніх та лежачих", - повідомив речник військової комендатури.
За словами Дмитрашківського, силами комендатури організовано пошуково-рятувальну операцію.
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