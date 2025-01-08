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"Багатьох сіл вже немає": рф активізувала обстріли Суджі та прилеглих територій

"Багатьох сіл вже немає": рф активізувала обстріли Суджі та прилеглих територій

Київ • УНН

 • 21749 перегляди

У місті Суджа Курської області від обстрілів загинуло 36 мирних жителів, близько 100 поранені. Ворог активно використовує С-300 та масово застосовує FPV-дрони, Ланцети та Мавіки.

росія активізувала обстріли міста Суджа Курської області та прилеглих до нього сіл. Про це у телеефірі "Укрінформ" повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території рф Олексій Дмитрашківський, передає УНН.

Деталі

За словами пресофіцера,ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа та прилягаючих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає.  

Від 6 серпня по сьогоднішній день загинуло 36 цивільних осіб в результаті авіаційних та артилерійських обстрілів міста Суджа. Близько 100 людей отримали поранення – важкі та середньої тяжкості  

- повідомив Олексій Дмитрашківський.

Він зазначив, що ворог дуже активно застосовує С-300 по місту Суджа. За його словами, FPV-дрони літають як "рої бджіл", та фіксують будь-яке переміщення.

За даними розвідки, в районі Курської області розміщено 12 тисяч FPV-дронів, близько 800 Ланцетів і 2,5 тисячі Мавіків. Це свідчить про значну кількість безпілотної авіації, яку використовує противник, підкреслив пресофіцер.

Нагадаємо

Значна частина Курахового на Донеччині зруйнована. ЗСУ утримують західну околицю міста та електростанцію, тоді як окупанти продовжують штурмувати міську забудову.

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