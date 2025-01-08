"Многих сел уже нет": рф активизировала обстрелы Суджи и прилегающих территорий

россия активизировала обстрелы города Суджа Курской области и прилегающих к нему сел. Об этом в телеэфире "Укринформ" сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории рф Алексей Дмитрашковский, передает УНН.

Детали

По словам пресофицера, враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих сел уже просто нет.

С 6 августа по сегодняшний день погибло 36 гражданских лиц в результате авиационных и артиллерийских обстрелов города Суджа. Около 100 человек получили ранения - тяжелые и средней тяжести - сообщил Алексей Дмитрашковский.

Он отметил, что враг очень активно применяет С-300 по городу Суджа. По его словам, FPV-дроны летают как "рои пчел", и фиксируют любое перемещение.

По данным разведки, в районе Курской области размещено 12 тысяч FPV-дронов, около 800 Ланцетов и 2,5 тысячи Мавиков. Это свидетельствует о значительном количестве беспилотной авиации, которую использует противник, подчеркнул пресс-офицер.

Напомним

Значительная часть Курахово в Донецкой области разрушена. ВСУ удерживают западную окраину города и электростанцию, тогда как оккупанты продолжают штурмовать городскую застройку.