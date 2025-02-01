Военные рф нанесли авиаудар по школе-интернату в Судже: под завалами до сотни человек
Киев • УНН
Российские военные нанесли авиаудар по школе-интернату в городе Суджа, в результате чего 95 человек оказались под завалами. Большинство пострадавших - пожилые и лежачие люди, на месте работают спасатели.
Армия рф сегодня нанесла авиаудар по школе-интернату города Суджи, 95 человек под завалами. Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории рф Алексей Дмитрашковский, передает УНН.
Детали
Видеообращение Дмитрашкивского распространил Telegram-канал «Оперативно ВСУ».
«Сегодня, 1 февраля 2025 года, в 17:54 ВС РФ таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых и лежачих», - сообщил представитель военной комендатуры.
По словам Дмитрашкивского, силами комендатуры организована поисково-спасательная операция.
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