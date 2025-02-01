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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 113718 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 138614 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 135094 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 126787 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные рф нанесли авиаудар по школе-интернату в Судже: под завалами до сотни человек

Военные рф нанесли авиаудар по школе-интернату в Судже: под завалами до сотни человек

Киев  •  УНН

 • 4787 просмотра

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Российские военные нанесли авиаудар по школе-интернату в городе Суджа, в результате чего 95 человек оказались под завалами. Большинство пострадавших - пожилые и лежачие люди, на месте работают спасатели.

Армия рф сегодня нанесла авиаудар по школе-интернату города Суджи, 95 человек под завалами. Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории рф Алексей Дмитрашковский, передает УНН.

Детали

Видеообращение Дмитрашкивского распространил Telegram-канал «Оперативно ВСУ».

«Сегодня, 1 февраля 2025 года, в 17:54 ВС РФ таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых и лежачих», - сообщил представитель военной комендатуры.

По словам Дмитрашкивского, силами комендатуры организована поисково-спасательная операция.

"Многих сел уже нет": рф активизировала обстрелы Суджи и прилегающих территорий08.01.25, 01:59 • 21492 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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