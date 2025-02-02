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Повітряні сили оприлюднили докази російської атаки по школі-інтернату у Суджі

Повітряні сили оприлюднили докази російської атаки по школі-інтернату у Суджі

Київ • УНН

 • 32457 перегляди

Російська авіація завдала удару по школі-інтернату в Суджі Курської області РФ, де перебували 86 цивільних. Внаслідок атаки загинуло 4 особи, ще 4 важко поранені.

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили скриншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі Курської області рф. Про це повідомляє Повітряні Сили ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Близько 18.00 01 лютого 2025 року російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, СУДЖА, рф) - триповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали. Важкопоранених евакуйовано до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні.

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У Повітряних Силах ЗСУ також зазначили, що бити бомбами по мирному населенню - фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення - місцеві мешканці, росіяни.

Вже традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією, - підсумували у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо

Внаслідок удару по інтернату в Суджі врятовано 84 цивільних особи, 4 людини загинули. Ще 4 постраждалих перебувають у важкому стані, їх евакуюють до медичних закладів України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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