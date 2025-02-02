рф "перевела стрілки" за свою атаку по інтернату в Суджі і завела справу на командира ракетної бригади ЗСУ

У росії на командира ракетної бригади Збройних сил України (ЗСУ) Ростислава Карпушу завели кримінальну справу за нібито наказ вдарити по інтернату в Суджі Курської області рф.

Про це повідомляє тасс з посиланням на ск росії, передає УНН.

Так, повідомляється, що слідчим комітетом Росії цинічно порушено кримінальну справу стосовно командира 19-ї окремої ракетної бригади ЗСУ полковника Ростислава Карпуші, якого підозрюють у нібито скоєнні терористичного акту в Суджанському районі Курської області.

За даними слідчих у РФ, 1 лютого Карпуша нібито наказав підлеглим завдати ракетного удару по інтернату, в якому перебували мирні жителі. Є загиблі та поранені, їхню точну кількість не оголошує українська сторона.

Контекст

Армія рф 1 лютого завдала авіаудару по школі-інтернату міста Суджи.

Унаслідок удару по інтернату в Суджі врятовано 84 цивільних особи, 4 людини загинули.

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили скріншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі курської області рф.

Президент Володимир Зеленський прокоментував скидання росіянами авіабомби на інтернат у місті Суджа Курської області РФ, порівнявши його з діями росії в Чечні та Сирії, а також в Україні.