"Государство, которое лишено цивилизованности": Зеленский отреагировал на удар рф по интернату в Судже

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сброс россиянами авиабомбы на интернат в городе Суджа курской области рф, сравнив его с действиями России в чечне и Сирии, а также в Украине. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Так воюет россия. Город Суджа, курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. российская авиабомба. Они разрушили здание, несмотря на то, что там были десятки гражданских,

Детали

Зеленский отметил, что так россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы.

Это государство, которое лишено цивилизованности. И это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это нужно сделать, чтобы мир был защищен от российских бомб