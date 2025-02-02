"Держава, яка позбавлена цивілізованості": Зеленський відреагував на удар рф по інтернату в Суджі

Президент Володимир Зеленський прокоментував скидання росіянами авіабомби на інтернат у місті Суджа курської області рф, порівнявши його з діями росії в чечні та Сирії, а також в Україні. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Так воює росія. Місто Суджа, курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних, – йдеться у повідомленні.

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Зеленський зазначив, що так росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи.

Це держава, яка позбавлена цивілізованості. І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно й рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись. І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб - наголосив президент.

Нагадаємо

Внаслідок удару по інтернату в Суджі врятовано 84 цивільних особи, 4 людини загинули. Ще 4 постраждалих перебувають у важкому стані, їх евакуюють до медичних закладів України.