рф ночью выпустила два баллистических «Искандера» и более 100 беспилотников по Украине: 57 дронов сбито

россия ночью атаковала Украину 2 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 104 беспилотниками, сбито 57 дронов в 9 областях, зафиксировано 42 беспилотника-имитатора, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 февраля враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области и 104-мя ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях. 42 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)