рф уночі випустила два балістичні "Іскандери" і понад 100 безпілотників по Україні: 57 дронів збито

росія вночі атакувала Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 104 безпілотниками, збито 57 дронів у 9 областях, зафіксовано 42 безпілотники-імітатори, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 лютого ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 104-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. 42 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.

Харків уночі ворог атакував дронами: пошкоджено історичну будівлю, є постраждалий