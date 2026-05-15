рф готовит новые операции с территории беларуси, Силам обороны поручено подготовить план реагирования - Зеленский

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Зеленский приказал усилить оборону Киева из-за планов рф задействовать Беларусь. Враг готовит удары по правительственным и военным объектам в столице Украины.

россия хочет именно с территории беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления. Силам обороны и безопасности Украины поручено подготовить план реагирования, Черниговско-Киевское направление будем усиливать. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

По словам Президента, есть понимание, что обсуждается между россией и руководством беларуси.

Пошла сейчас большая активность россиян – я имею в виду в разговоре с александром лукашенко. Хотят значительно больше втянуть беларусь в войну и именно с территории беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, которые рядом с беларусью. Конечно, мы будем и впредь защищать Украину, защищать наших людей, украинцев – я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы рассмотрим и утвердим. Черниговско-Киевское направление мы будем усиливать 

- сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют беларусь.

Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву, удары по Киеву и по другим нашим городам – по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь – по Банковой. Давно они вынашивают этот план – сейчас, после Ирана, снова активизировались – ищут, где мы находимся, где мы бываем. Так же о других людях из украинского руководства, из разведки, наших специальных служб. Кое-кто там, в москве, так и не понял, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим 

- резюмировал Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными, разведками и СБУ, где в фокусе были три вопроса - "дальнейшие дальнобойные санкции", попытки россии больше втянуть беларусь в войну - "россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО", а также планы рф по новым ударам, "в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений"".

