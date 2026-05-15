ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рф

$43.960.0151.440.06
ukenru
13:47 • 3412 просмотра
ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рфPhoto
13:25 • 15571 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
Эксклюзив
09:04 • 22306 просмотра
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
15 мая, 07:48 • 30281 просмотра
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
Эксклюзив
15 мая, 06:33 • 31360 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 36380 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
14 мая, 19:14 • 57406 просмотра
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
14 мая, 13:14 • 57470 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
14 мая, 13:07 • 113473 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
14 мая, 12:22 • 50740 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.7м/с
29%
741мм
Популярные новости
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo09:00 • 21853 просмотра
Ляшко ответил, консультировался ли Ермак по поводу его кандидатуры с астрологом09:29 • 15167 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины09:56 • 28550 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?10:07 • 26353 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 11917 просмотра
публикации
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto14:05 • 4570 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году13:25 • 15584 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 12068 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?10:07 • 26507 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины09:56 • 28704 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Одесса
Село
Реклама
УНН Lite
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo09:00 • 21975 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 35885 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 60329 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 83419 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 87399 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Х-101
Техника
The New York Times
Дипломатка

ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рф

Киев • УНН

 • 3432 просмотра

Разведка выявила планы рф по ударам по двум десяткам политических и военных центров. Под угрозой оказались Офис Президента и государственная дача.

ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рф

россияне готовят новые ракетно-дроновые удары по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с руководителями ГШ ВСУ, ГУР МО, СВРУ и СБУ, передает УНН.

Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты 

- сообщил Зеленский.

Как видно на документах, которые показал Президент, среди "центров принятия решений", на которые нацелилась рф, - Офис Президента и государственная дача Президента Украины.

Зеленский отметил, что полученную информацию приняли к сведению.

Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, обеспечивающее его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство. Украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. россии нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский провел совещание с ГШ, разведками и СБУ - в фокусе "дальнобойные санкции", попытки россии больше втянуть беларусь в войну и планы рф по новым ударам15.05.26, 16:35 • 880 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Офис Президента Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина