ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рф

россияне готовят новые ракетно-дроновые удары по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с руководителями ГШ ВСУ, ГУР МО, СВРУ и СБУ, передает УНН.

Как видно на документах, которые показал Президент, среди "центров принятия решений", на которые нацелилась рф, - Офис Президента и государственная дача Президента Украины.

Зеленский отметил, что полученную информацию приняли к сведению.

Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, обеспечивающее его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство. Украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. россии нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину