рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк

россияне могут иметь до 60 ракет типа "Калибр" в акватории Черного моря и бухтах в местах базирования кораблей. Об этом сообщила спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Ситуация в море остается достаточно стабильной, враг продолжает маневрирование корабельной группировкой в Черном море в количестве от 5 до 7 единиц. Количество их туда-сюда меняется, поскольку заведение, вывод ракетоносителей также происходит в течение суток фактически", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что вчера наблюдалось на боевом дежурстве три ракетоносителя - два фрегата и малый ракетный корабль, а сейчас остался только малый ракетный корабль - это 8 ракет типа "Калибр", готовых к применению.

В целом в ракетоносителях, которые находят даже в пунктах базирования, имеются снаряженные "Калибры", и они могут быть применены из самой бухты, и общее количество ракет, которое сегодня находится в акватории Черного моря, с учетом наличия ракет на базе, - это до 60 может быть - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Старший советник Центра стратегических и международных исследований и полковник в отставке Корпуса морской пехоты США Марк Канциан сообщил, что Украина уничтожила 9 крупных кораблей российских оккупантов. Победа на море позволила Киеву обеспечить безопасность морских путей, которые имеют решающее значение для экспорта зерна, указал эксперт.