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рф тримає в морі та бухтах до 60 ракет типу "Калібр" - Гуменюк

рф тримає в морі та бухтах до 60 ракет типу "Калібр" - Гуменюк

Київ • УНН

 • 26036 перегляди

росія може мати до 60 крилатих ракет "Калібр", готових до запуску з кораблів і баз у Чорному морі, повідомила речниця українського військового відомства.

росіяни можуть мати до 60 ракет типу "Калібр" в акваторії Чорного моря та бухтах у місцях базування кораблів. Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ситуація в морі залишається досить стабільною, ворог продовжує маневрування корабельним угрупованням в Чорному морі в кількості від 5 до 7 одиниць. Кількість їх туди-сюди змінюється, оскільки заведення, виведення ракетоносіїв також відбувається протягом доби фактично", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що вчора спостерігалося на бойовому чергуванні три ракетоносії – два фрегати та малий ракетний корабель, а зараз залишився тільки малий ракетний корабель - це 8 ракет типу "Калібр", готових до застосування.

Загалом у ракетоносіях, які знаходять навіть в пунктах базування, наявні споряджені "Калібри", і вони можуть бути застосовані із самої бухти, і загальна кількість ракет, яка сьогодні перебуває в акваторії Чорного моря, з урахуванням наявності ракет на базі, - це до 60 може бути

- розповіла Гуменюк.

Доповнення

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень і полковник у відставці Корпусу морської піхоти США Марк Канціан повідомив, що Україна знищила 9 великих кораблів російських окупантів. Перемога на морі дозволила Києву забезпечити безпеку морських шляхів, які мають вирішальне значення для експорту зерна, вказав експерт.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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