Foreign Affairs: Київ підкорив російський флот, як це вдалося зробити

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Київ • УНН

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Україна отримала контроль над Чорним морем, знищивши 9 великих російських кораблів, убезпечивши шляхи експорту зерна та ускладнивши російське постачання до Криму.

Україна знищила 9 великих кораблів російських окупантів. Перемога на морі дозволила Києву забезпечити безпеку морських шляхів, які мають вирішальне значення для експорту зерна. Крім того, це істотно ускладнило зусилля Росії з постачання і зміцнення Криму. З часом Україна може закріпити цей успіх, збільшивши свій вплив на майбутніх мирних переговорах. Про це розповів виданню Foreign Affairs старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень і полковник у відставці Корпусу морської піхоти США Марк Канціан, передає УНН.

Деталі

Україна виграла битву за Чорне море. Однак пройде деякий час, перш ніж усі наслідки цієї перемоги стануть зрозумілими для нинішньої війни та для сучасних морських боїв у ширшому розумінні. Перевага України над значно сильнішим флотом може вказувати на те, що звичайні надводні кораблі застаріли, або це може просто послужити попередженням для майбутніх військово-морських боїв, що без адекватної тактики і відповідних оборонних систем вони, як і Росія, будуть уразливі для нападу.

пише Канціан

Ще однією перевагою є ускладнення логістики для Росії. Тепер Москві важче здійснювати постачання Криму – кораблі ризикують опинитися під вогнем українських військ. Також РФ часто закриває Кримський міст.

Доповнення

Важливо й те, що Україна знизила, але ще не усунула, можливості Росії втручатися в експорт зерна з Одеси. Коли флот РФ був відтіснений, у Кремля залишилося тільки два способи блокувати український експорт морем: мінування і використання підводних човнів для атаки вантажних суден.

Контроль України над морем ускладнює ці шляхи. Для мінування акваторії РФ повинна використовувати літаки або кораблі, але вони будуть ставати вразливими в міру наближення до українського узбережжя. Напади підводних човнів на вантажні судна, тим часом викликали б глобальне засудження, в тому числі серед країн, що розвиваються, які покладаються на імпортне зерно і чию підтримку хоче отримати Росія.

Україна виграла Чорне море і зиму, але не змогла досягти цілей на землі: Зеленський про другий рік повномасштабної війни08.02.24, 19:43 • 35697 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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