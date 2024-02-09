Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать

Украина уничтожила 9 больших кораблей российских оккупантов. Победа на море позволила Киеву обеспечить безопасность морских путей, которые имеют решающее значение для экспорта зерна. Кроме того, это существенно осложнило усилия России по снабжению и укреплению Крыма. Со временем Украина может закрепить этот успех, увеличив свое влияние на будущих мирных переговорах. Об этом рассказал изданию Foreign Affairs старший советник Центра стратегических и международных исследований и полковник в отставке Корпуса морской пехоты США Марк Канциан, передает УНН.

Детали

Украина выиграла битву за Черное море. Однако пройдет некоторое время, прежде чем все последствия этой победы станут понятными для нынешней войны и для современных морских боев в более широком смысле. Преимущество Украины над значительно более сильным флотом может указывать на то, что обычные надводные корабли устарели, или это может просто послужить предупреждением для будущих военно-морских боев, что без адекватной тактики и соответствующих оборонительных систем они, как и Россия, будут уязвимы для нападения. пишет Канциан

Еще одним преимуществом является усложнение логистики для России. Теперь Москве труднее осуществлять поставки в Крым - корабли рискуют оказаться под огнем украинских войск. Также РФ часто закрывает Крымский мост.

Дополнение

Важно и то, что Украина снизила, но еще не устранила, возможности России вмешиваться в экспорт зерна из Одессы. Когда флот РФ был оттеснен, у Кремля осталось только два способа блокировать украинский экспорт по морю: минирование и использование подводных лодок для атаки грузовых судов.

Контроль Украины над морем усложняет эти пути. Для минирования акватории РФ должна использовать самолеты или корабли, но они будут становиться уязвимыми по мере приближения к украинскому побережью. Нападения подводных лодок на грузовые суда, тем временем вызвали бы глобальное осуждение, в том числе среди развивающихся стран, которые полагаются на импортное зерно и чью поддержку хочет получить Россия.

Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны