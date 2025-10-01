рф атаковала Украину противокорабельным "Ониксом", баллистикой и 49 дронами: обезврежено 44 беспилотника

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 13994 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 13260 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 10947 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 12304 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 18146 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 19863 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 30753 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 49734 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 37833 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46168 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.5м/с
49%
758мм
Популярные новости
Харьков подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами и ракетами - мэр30 сентября, 23:07 • 11494 просмотра
Известно о 2 пострадавших в результате атаки по Харькову: на месте удара вспыхнул пожар - мэр30 сентября, 23:32 • 14190 просмотра
Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС1 октября, 00:01 • 13653 просмотра
Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников1 октября, 00:55 • 13193 просмотра
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр02:26 • 8712 просмотра
публикации
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
06:00 • 13994 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto05:00 • 18146 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 49734 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 31128 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 76556 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Рафаэль Гросси
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Одесса
Купянск
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 1396 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 13910 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 18265 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 28802 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 41169 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Нефть марки Brent
АК-74
P-800 Oniks

рф атаковала Украину противокорабельным "Ониксом", баллистикой и 49 дронами: обезврежено 44 беспилотника

Киев • УНН

 • 1752 просмотра

В ночь на 1 октября Россия атаковала Украину ракетой "Оникс", четырьмя баллистическими ракетами и 49 дронами. Украинская ПВО сбила 44 беспилотника, зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА.

рф атаковала Украину противокорабельным "Ониксом", баллистикой и 49 дронами: обезврежено 44 беспилотника

россия ночью запустила по Украине противокорабельную ракету "Оникс", четыре баллистические ракеты и 49 дронов, обезврежено 44 беспилотника, есть попадания 5 вражеских ракет и дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 октября (с 20.30 30 сентября) враг атаковал 49-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Брянск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма, противокорабельной ракетой "Оникс" (район пуска - ВОТ Крыма), а также четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Орловской обл. - рф).

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 5 ракет и БпЛА противника на 6 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Харьков пережил тяжелую ночь: рф атаковала КАБами, ракетами и дронами, пострадал район "Барабашово", среди 6 пострадавших полицейский01.10.25, 09:08 • 1540 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
P-800 Oniks
Крым
Украина