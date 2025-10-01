рф атаковала Украину противокорабельным "Ониксом", баллистикой и 49 дронами: обезврежено 44 беспилотника

россия ночью запустила по Украине противокорабельную ракету "Оникс", четыре баллистические ракеты и 49 дронов, обезврежено 44 беспилотника, есть попадания 5 вражеских ракет и дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 октября (с 20.30 30 сентября) враг атаковал 49-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Брянск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма, противокорабельной ракетой "Оникс" (район пуска - ВОТ Крыма), а также четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Орловской обл. - рф).

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 5 ракет и БпЛА противника на 6 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

