рф атакувала Україну протикорабельним "Оніксом", балістикою і 49 дронами: знешкоджено 44 безпілотники

росія вночі запустила по Україні протикорабельну ракету "Онікс", чотири балістичних ракети і 49 дронів, знешкоджено 44 безпілотники, є влучання 5 ворожих ракет та дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 жовтня (із 20.30 30 вересня) ворог атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Брянськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, протикорабельною ракетою "Онікс" (район пуску - ТОТ Криму), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської обл. - рф).

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Харків пережив важку ніч: рф атакувала КАБами, ракетами і дронами, постраждав район "Барабашова", серед 6 постраждалих поліцейський