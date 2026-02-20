рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", 107 из 128 дронов обезврежены

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой и 128 дронами, из которых сбито или подавлено 107, сообщили в Воздушных силах в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 февраля (с 18:00 19 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. – рф, а также 128 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкая обл., около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации - сообщили в ВС ВСУ.

