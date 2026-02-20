$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 25916 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 50966 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 29553 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 48478 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 30034 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 42230 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 29563 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27064 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26371 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19516 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", 107 из 128 дронов обезврежены

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Ночью 20 февраля россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой «Искандер-М» и 128 БпЛА. Силы ПВО сбили или подавили 107 вражеских беспилотников.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", 107 из 128 дронов обезврежены

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой и 128 дронами, из которых сбито или подавлено 107, сообщили в Воздушных силах в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 февраля (с 18:00 19 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. – рф, а также 128 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкая обл., около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Ракетный удар по Харькову: выбиты окна и повреждены автомобили20.02.26, 06:02 • 6360 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Донецкая область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина