рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 107 зі 128 дронів знешкоджено

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою та 128 дронами, з яких збито або придушено 107, повідомили у Повітряних силах у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 лютого (з 18:00 19 лютого) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецька обл., близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації - повідомили у ПС ЗСУ.

Ракетний удар по Харкову: вибиті вікна та пошкоджені автомобілі