Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 25022 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 48981 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 28667 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 46980 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 29360 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 41395 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29316 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26974 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26311 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19475 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 107 зі 128 дронів знешкоджено

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Вночі 20 лютого росія завдала удару по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» та 128 БпЛА. Сили ППО збили або придушили 107 ворожих безпілотників.

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 107 зі 128 дронів знешкоджено

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою та 128 дронами, з яких збито або придушено 107, повідомили у Повітряних силах у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 лютого (з 18:00 19 лютого) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецька обл., близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації

- повідомили у ПС ЗСУ.

Ракетний удар по Харкову: вибиті вікна та пошкоджені автомобілі20.02.26, 06:02 • 6156 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Донецька область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна