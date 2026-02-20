Ракетний удар по Харкову: вибиті вікна та пошкоджені автомобілі

$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 18043 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 34233 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 24093 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 39293 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 25776 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 37394 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 27995 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26364 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25677 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19182 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 25701 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 39295 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 37394 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 36856 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 48756 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 8460 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 23626 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 28026 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 27590 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 35292 перегляди
Ракетний удар по Харкову: вибиті вікна та пошкоджені автомобілі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Вночі 20 лютого ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках та загорілися два автомобілі, постраждалих, за попередніми даними, немає.

Ракетний удар по Харкову: вибиті вікна та пошкоджені автомобілі

В ніч на п'ятницю, 20 лютого, ворог наніс ракетного удару по Харокву. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

"Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо", - написав Терехов у Telegram.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару по Слобідському району вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.

Даних про постраждалих наразі не надходило. Усі комунальні служби включилися у роботу по ліквідації наслідків удару

- зазначив мер Харкова.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі.

Інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуються

- зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

9 лютого армія рф атакувала Харків безпілотником "Молнія".

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 703.02.26, 17:30 • 5006 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов