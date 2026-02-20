Ракетний удар по Харкову: вибиті вікна та пошкоджені автомобілі
Київ • УНН
Вночі 20 лютого ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках та загорілися два автомобілі, постраждалих, за попередніми даними, немає.
В ніч на п'ятницю, 20 лютого, ворог наніс ракетного удару по Харокву. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
"Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо", - написав Терехов у Telegram.
Згодом він уточнив, що внаслідок удару по Слобідському району вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.
Даних про постраждалих наразі не надходило. Усі комунальні служби включилися у роботу по ліквідації наслідків удару
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі.
Інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуються
Нагадаємо
9 лютого армія рф атакувала Харків безпілотником "Молнія".
Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 703.02.26, 17:30 • 5006 переглядiв