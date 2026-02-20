Ракетний удар по Харкову: вибиті вікна та пошкоджені автомобілі

В ніч на п'ятницю, 20 лютого, ворог наніс ракетного удару по Харокву. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

"Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо", - написав Терехов у Telegram.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару по Слобідському району вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.

Даних про постраждалих наразі не надходило. Усі комунальні служби включилися у роботу по ліквідації наслідків удару - зазначив мер Харкова.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі.

Інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуються - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

9 лютого армія рф атакувала Харків безпілотником "Молнія".

