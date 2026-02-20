Ракетный удар по Харькову: выбиты окна и повреждены автомобили

В ночь на пятницу, 20 февраля, враг нанес ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

"Зафиксирован вражеский ракетный удар по Слободскому району. Последствия уточняем", - написал Терехов в Telegram.

Впоследствии он уточнил, что в результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Данных о пострадавших пока не поступало. Все коммунальные службы включились в работу по ликвидации последствий удара - отметил мэр Харькова.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела загорелись два автомобиля.

Информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются - отметил Синегубов.

Напомним

9 февраля армия рф атаковала Харьков беспилотником "Молния".

