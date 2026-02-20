Ракетный удар по Харькову: выбиты окна и повреждены автомобили
Киев • УНН
Ночью 20 февраля враг нанес ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате атаки выбиты окна в многоэтажках и загорелись два автомобиля, пострадавших, по предварительным данным, нет.
В ночь на пятницу, 20 февраля, враг нанес ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
"Зафиксирован вражеский ракетный удар по Слободскому району. Последствия уточняем", - написал Терехов в Telegram.
Впоследствии он уточнил, что в результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках.
Данных о пострадавших пока не поступало. Все коммунальные службы включились в работу по ликвидации последствий удара
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела загорелись два автомобиля.
Информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются
Напомним
9 февраля армия рф атаковала Харьков беспилотником "Молния".
Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 703.02.26, 17:30 • 5006 просмотров