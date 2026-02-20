Ракетный удар по Харькову: выбиты окна и повреждены автомобили

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 18597 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 35473 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 24544 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 39942 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 26133 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 37690 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 28092 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26415 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25739 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19216 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
0м/с
83%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета19 февраля, 20:57 • 18300 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 9302 просмотра
Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне19 февраля, 21:28 • 9378 просмотра
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон22:31 • 12521 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist00:15 • 12117 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 25974 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 39945 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 37691 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 37076 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 48947 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 9338 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 23737 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 28125 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 27665 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 35363 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The Economist
Старлинк

Ракетный удар по Харькову: выбиты окна и повреждены автомобили

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Ночью 20 февраля враг нанес ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате атаки выбиты окна в многоэтажках и загорелись два автомобиля, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ракетный удар по Харькову: выбиты окна и повреждены автомобили

В ночь на пятницу, 20 февраля, враг нанес ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

"Зафиксирован вражеский ракетный удар по Слободскому району. Последствия уточняем", - написал Терехов в Telegram.

Впоследствии он уточнил, что в результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Данных о пострадавших пока не поступало. Все коммунальные службы включились в работу по ликвидации последствий удара

- отметил мэр Харькова.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела загорелись два автомобиля.

Информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются

- отметил Синегубов.

Напомним

9 февраля армия рф атаковала Харьков беспилотником "Молния".

Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 703.02.26, 17:30 • 5006 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов