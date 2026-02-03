$42.970.16
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 16937 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 12476 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 20760 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 31819 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30511 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28076 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29209 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34466 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 44038 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 7

Киев • УНН

 • 432 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия вражеской атаки по Салтовке, где огонь охватил многоквартирный дом. Пострадали 7 человек, одна 85-летняя женщина госпитализирована.

Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 7

В Харькове продолжается ликвидация последствий вражеской атаки по Салтовке, количество пострадавших возросло до 7. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки, где нет ни одного военного объекта.  В результате попадания огонь охватил со 2 по 5 этажи многоквартирного дома. По состоянию на сейчас есть информация о 7 пострадавших: 5 женщин и 2 мужчин – все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию 

- сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, одна 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации, ей оказывают всю необходимую помощь в больнице.

Сотрудники ГСЧС, правоохранители, медики экстренной помощи – все службы работают на месте.  Как только будет ликвидировано возгорание, привлечем коммунальные службы и волонтеров для закрытия оконных проемов, чтобы сохранить тепло в уцелевших квартирах, ведь на улице -20 градусов 

- добавил Синегубов.

Кроме того, в Харькове планируют принимать меры, чтобы отселить людей, потерявших жилье в результате этого обстрела.

Призываю жителей Харьковщины быть максимально внимательными и реагировать на все сигналы воздушной тревоги - резюмировал Синегубов.

