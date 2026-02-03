Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 7

В Харькове продолжается ликвидация последствий вражеской атаки по Салтовке, количество пострадавших возросло до 7. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки, где нет ни одного военного объекта. В результате попадания огонь охватил со 2 по 5 этажи многоквартирного дома. По состоянию на сейчас есть информация о 7 пострадавших: 5 женщин и 2 мужчин – все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию - сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, одна 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации, ей оказывают всю необходимую помощь в больнице.

Сотрудники ГСЧС, правоохранители, медики экстренной помощи – все службы работают на месте. Как только будет ликвидировано возгорание, привлечем коммунальные службы и волонтеров для закрытия оконных проемов, чтобы сохранить тепло в уцелевших квартирах, ведь на улице -20 градусов - добавил Синегубов.

Кроме того, в Харькове планируют принимать меры, чтобы отселить людей, потерявших жилье в результате этого обстрела.

Призываю жителей Харьковщины быть максимально внимательными и реагировать на все сигналы воздушной тревоги - резюмировал Синегубов.

