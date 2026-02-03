$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 16230 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 12038 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 20337 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 31481 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30376 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27988 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29165 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34408 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43944 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Меню
Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 7

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У Харкові ліквідовують наслідки ворожої атаки по Салтівці, де вогонь охопив багатоквартирний будинок. Постраждали 7 людей, одна 85-річна жінка госпіталізована.

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 7

У Харкові триває ліквідація наслідків ворожої атаки по Салтівці, кількість постраждалих зросла до 7. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об’єкта.  Внаслідок влучання вогонь охопив із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку. Станом на зараз маємо інформацію про 7 постраждалих: 5 жінок і 2 чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції 

- повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

Працівники ДСНС, правоохоронці, медики екстреної допомоги – всі служби працюють на місці.  Щойно буде ліквідовано загоряння, залучимо комунальні служби та волонтерів для закриття віконних отворів, щоб зберегти тепло у вцілілих квартирах, адже на вулиці -20 градусів 

- додав Синєгубов.

Крім того, у Харкові планують вживати заходів, щоб відселити людей, які втратили оселі внаслідок цього обстрілу.

Закликаю жителів Харківщини бути максимально уважними і реагувати на всі сигнали повітряної тривоги - резюмував Синєгубов.

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зростає03.02.26, 16:06 • 1156 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Нерухомість
Морози в Україні
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків