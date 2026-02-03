Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 7

У Харкові триває ліквідація наслідків ворожої атаки по Салтівці, кількість постраждалих зросла до 7. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об’єкта. Внаслідок влучання вогонь охопив із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку. Станом на зараз маємо інформацію про 7 постраждалих: 5 жінок і 2 чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції - повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

Працівники ДСНС, правоохоронці, медики екстреної допомоги – всі служби працюють на місці. Щойно буде ліквідовано загоряння, залучимо комунальні служби та волонтерів для закриття віконних отворів, щоб зберегти тепло у вцілілих квартирах, адже на вулиці -20 градусів - додав Синєгубов.

Крім того, у Харкові планують вживати заходів, щоб відселити людей, які втратили оселі внаслідок цього обстрілу.

Закликаю жителів Харківщини бути максимально уважними і реагувати на всі сигнали повітряної тривоги - резюмував Синєгубов.

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зростає