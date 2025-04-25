рф атаковала Украину 103 дронами: сбито 41, еще 40 - не достигли целей

РФ ночью запустила по Украине 103 дрона, 41 из которых сбиты, еще 40 - не достигли целей, но из-за атаки РФ пострадали 5 областей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 25 апреля враг атаковал 103-мя ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Брянск, Орел - РФ.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны - сообщили в ПС ВСУ.

40 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасчина, Донетчина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.

В Павлограде в результате атаки рф уже трое погибших, среди них ребенок