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рф атаковала Украину 103 дронами: сбито 41, еще 40 - не достигли целей

Киев • УНН

 • 600 просмотра

В ночь на 25 апреля РФ запустила 103 ударных БПЛА, 41 из которых сбиты на востоке, севере и в центре Украины. Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области пострадали.

рф атаковала Украину 103 дронами: сбито 41, еще 40 - не достигли целей

РФ ночью запустила по Украине 103 дрона, 41 из которых сбиты, еще 40 - не достигли целей, но из-за атаки РФ пострадали 5 областей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 25 апреля враг атаковал 103-мя ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Брянск, Орел - РФ.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны

- сообщили в ПС ВСУ.

40 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасчина, Донетчина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.

В Павлограде в результате атаки рф уже трое погибших, среди них ребенок25.04.25, 08:44 • 1048 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Сумская область
Черкасская область
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