рф атаковала Украину 103 дронами: сбито 41, еще 40 - не достигли целей
Киев • УНН
В ночь на 25 апреля РФ запустила 103 ударных БПЛА, 41 из которых сбиты на востоке, севере и в центре Украины. Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области пострадали.
РФ ночью запустила по Украине 103 дрона, 41 из которых сбиты, еще 40 - не достигли целей, но из-за атаки РФ пострадали 5 областей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 25 апреля враг атаковал 103-мя ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Брянск, Орел - РФ.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны
40 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасчина, Донетчина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.
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