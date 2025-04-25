В Павлограде в результате атаки рф уже трое погибших, среди них ребенок

В результате массированной атаки дронов на Днепропетровщину в Павлограде уже трое погибших, среди которых один ребенок, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок написал Лысак.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним

Ранее было известно о двух погибших в Павлограде после массированной атаки рф дронами на Днепропетровщину.

Атака рф дронами Днепропетровскую область: в Павлограде двое погибших и 6 раненых