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Атака рф дронами Днепропетровскую область: в Павлограде двое погибших и 6 раненых

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Павлограде есть жертвы и раненые, среди которых 15-летняя девушка, произошло несколько возгораний.

Атака рф дронами Днепропетровскую область: в Павлограде двое погибших и 6 раненых

В Днепропетровской области после массированной атаки российских войск дронами в Павлограде известно о двух погибших и 6 раненых, среди которых 15-летняя девушка, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Павлограде, по уточненным данным, двое погибших. Шестеро пострадавших госпитализированы. Одна пациентка "тяжелая", остальные - в состоянии средней тяжести

- написал Лысак.

Еще двоим людям, по его данным, медпомощь оказали на месте. "Среди них - 15-летняя девушка", - указал глава ОВА.

Дополнение

Враг снова массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Несколько возгораний произошло в Павлограде. В частности, в многоэтажке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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