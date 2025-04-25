Атака рф дронами Дніпропетровщину: у Павлограді двоє загиблих та 6 поранених

У Дніпропетровській області після масованої атаки російських військ дронами у Павлограді відомо про двох загиблих та 6 поранених, серед яких 15-річна дівчина, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Павлограді, за уточненими даними, двоє загиблих. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка "тяжка", решта - у стані середньої тяжкості - написав Лисак.

Ще двом людям, за його даними, меддопомогу надали на місці. "Серед них - 15-річна дівчина", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Ворог знову масовано атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Кілька займань сталося у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці.