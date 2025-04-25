У Павлограді внаслідок атаки рф уже троє загиблих, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки дронів на Дніпропетровщину у Павлограді вже троє загиблих, серед яких одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Внаслідок масованої атаки дронів на Дніпропетровщину у Павлограді вже троє загиблих, серед яких одна дитина, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них - дитина
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо
Раніше було відомо про двох загиблих у Павлограді після масованої атаки рф дронами на Дніпропетровщину.
Атака рф дронами Дніпропетровщину: у Павлограді двоє загиблих та 6 поранених25.04.25, 08:28 • 1216 переглядiв