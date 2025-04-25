У Павлограді внаслідок атаки рф уже троє загиблих, серед них дитина

Внаслідок масованої атаки дронів на Дніпропетровщину у Павлограді вже троє загиблих, серед яких одна дитина, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них - дитина написав Лисак.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

Раніше було відомо про двох загиблих у Павлограді після масованої атаки рф дронами на Дніпропетровщину.

Атака рф дронами Дніпропетровщину: у Павлограді двоє загиблих та 6 поранених