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рф атакувала Україну 103 дронами: збито 41, ще 40 - не досягли цілей

Київ • УНН

 • 980 перегляди

У ніч на 25 квітня РФ запустила 103 ударні БпЛА, 41 з яких збито на сході, півночі та в центрі України. Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина постраждали.

рф атакувала Україну 103 дронами: збито 41, ще 40 - не досягли цілей

рф уночі запустила по Україні 103 дрони, 41 з яких збито, ще 40 - не досягли цілей, але через атаку рф постраждали 5 областей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 квітня ворог атакував 103-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел - рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ.

40 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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