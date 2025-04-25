рф атакувала Україну 103 дронами: збито 41, ще 40 - не досягли цілей

рф уночі запустила по Україні 103 дрони, 41 з яких збито, ще 40 - не досягли цілей, але через атаку рф постраждали 5 областей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 квітня ворог атакував 103-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел - рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни - повідомили у ПС ЗСУ.

40 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.

У Павлограді внаслідок атаки рф уже троє загиблих, серед них дитина