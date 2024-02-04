Reuters: в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек

В результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек. Военные США заявили, что удары наносились с пониманием того, что на объектах будут жертвы. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

3 февраля США нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Эти цели связаны с Корпусом стражей исламской революции Ирана и формированиями проиранских боевиков. Эти удары стали первым ответом на атаку на военную базу США в Иордании. В ближайшее время американские военные продолжат операции в регионе.

При этом, глава МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что эти удары представляют собой "еще одну авантюрную и стратегическую ошибку, которая приведет только к усилению напряженности и нестабильности".

В свою очередь власти Ирака вызвали поверенного в делах США в Багдаде, чтобы выразить официальный протест. А поддерживаемые Ираном группировки, заявили, что погибли 16 их членов, включая боевиков и медиков, хотя правительство страны перед этим заявило, что среди 16 погибших были мирные жители.

Дополнение

По словам директора Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдулрахмана, в результате ударов погибли 23 человека, которые охраняли объекты.

Тем временем директор Объединенного штаба, американский генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что атаки были успешными, поскольку за ними последовали крупные вторичные взрывы при попадании в оружейные арсеналы боевиков. Он отметил, что удары наносились со знанием того, что на объектах будут жертвы.

Стало известно, куда попали США во время атаки по Ираку