Стало известно, куда попали США во время атаки по Ираку

Среди целей, которые были поражены ударами США на территории Ирака, оказался штаб неназванных вооруженных группировок и склад стрелкового оружия. Такие данные приводит агентство France-Presse со ссылкой на иракские источники, передает УНН.

Детали

"По предварительным данным, целью был штаб вооруженных группировок в районе города Эль-Каим, речь идет о складе стрелкового оружия заявил источник в МВД Ирака.

Второй источник заявил агентству, что два удара были нанесены по позициям в районе Акашат. По его словам, в результате этих ударов "есть раненые", но их точное количество неизвестно.

Контекст

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о попадании по 85 целям в результате ударов по Ираку и Сирии. Удары США нанесли в ответ на нападение на американских военных в Иордании.

Отмечается, что в операции приняло участие "множество самолетов", в том числе дальние бомбардировщики. Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, значатся командно-контрольные пункты, разведывательные центры и склады с беспилотниками, во время авиаударов было использовано более 125 высокоточных боеприпасов.

Байден и глава Пентагона сделали заявления относительно ударов США по Ираку и Сирии