Стало відомо, куди влучили США під час атаки по Іраку

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США завдали удару по штаб-квартирі озброєних груп і складу стрілецької зброї поблизу Аль-Каїма в Іраку, а також поранили людей на позиціях в Акашаті, згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ Іраку і військових джерел.

Серед цілей, які були вражені ударами США на території Іраку, виявився штаб неназваних збройних угруповань та склад стрілецької зброї. Такі дані наводить агентство France-Presse із посиланням на іракські джерела, передає УНН.

Деталі

"За попередніми даними, метою був штаб озброєних угруповань у районі міста Ель-Каїм, йдеться про склад стрілецької зброї

заявило джерело в МВС Іраку.

Друге джерело заявило агентству, що два удари були завдані за позиціями в районі Акашат. За його словами, внаслідок цих ударів "є поранені", але їх точна кількість невідома.

Контекст

Раніше Центральне командування ЗС США повідомило про влучання по 85 цілях внаслідок ударів по Іраку та Сирії. Ударів США завдали у відповідь на напад на американських військових у Йорданії.

Зазначається, що в операції взяла участь "безліч літаків", у тому числі дальні бомбардувальники. Серед об'єктів, що зазнали бомбардування, значаться командно-контрольні пункти, розвідувальні центри та склади з безпілотниками, під час авіаударів було використано понад 125 високоточних боєприпасів.

Байден і глава Пентагону зробили заяви щодо ударів США по Іраку та Сирії03.02.24, 00:56 • 33335 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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