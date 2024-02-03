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США завдали авіаударів по Іраку та Сирії, використавши 125 ракет

США завдали авіаударів по Іраку та Сирії, використавши 125 ракет

Київ • УНН

 • 31937 перегляди

У відповідь на удар безпілотника по американській базі в Йорданії американські військові завдали авіаударів з використанням понад 125 ракет по більш ніж 85 пов'язаних з Іраном цілях в Іраку і Сирії, включаючи командні центри, склади озброєнь і логістичні центри.

США завдали авіаударів по загону Корпусу вартових ісламської революції і пов’язаних з ним груп в Іраку та Сирії. Про це повідомили в Центральному командуванні Збройних Сил США, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час ударів американські військові використали понад 125 ракет та вразили більш як 85 цілей. Удари завдали по командно-контрольних оперативних центрах, розвідувальних центрах, сховищах ракет і безпілотників, а також об’єктах логістики та ланцюгах постачання боєприпасів.

Ми завдали ударів по більш ніж 85 пов'язаних з Іраном цілях в Іраку та Сирії, використовуючи 125 високоточних боєприпасів та бомбардувальники дальньої дії, які прибули зі США. До цілей входили оперативні центри командування та управління, розвідувальні центри, ракети, реактивні снаряди, склади безпілотних літальних апаратів, об'єкти логістики та інфраструктура ланцюжків постачання боєприпасів

йдеться у заяві Центрального командування Збройних Сил США. 

На відео, яке потрапило до соціальних мереж – вторинна детонація після американського удару по одній із баз, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції під Ель-Каймом в Іраку.

Контекст

Раніше видання ABC News повідомляло, що це була відповідь на удар дрона по американській базі в Йорданії.

США вважають, що військову базу в Йорданії атакував іранський безпілотник - ЗМІ01.02.24, 17:30 • 25621 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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