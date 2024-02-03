США нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, использовав 125 ракет

США нанесли авиаудары по отряду Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним групп в Ираке и Сирии. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных Сил США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время ударов американские военные использовали более 125 ракет и поразили более 85 целей. Удары нанесли по командно-контрольным оперативным центрам, разведывательным центрам, хранилищам ракет и беспилотников, а также объектам логистики и цепям поставок боеприпасов.

Мы нанесли удары по более чем 85 связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии, используя 125 высокоточных боеприпасов и бомбардировщики дальнего действия, прибывшие из США. В цели входили оперативные центры командования и управления, разведывательные центры, ракеты, реактивные снаряды, склады беспилотных летательных аппаратов, объекты логистики и инфраструктура цепочек поставок боеприпасов говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных Сил США.

На видео, которое попало в социальные сети - вторичная детонация после американского удара по одной из баз, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции под Эль-Каймом в Ираке.

Контекст

Ранее издание ABC News сообщало, что это был ответ на удар дрона по американской базе в Иордании.

США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ