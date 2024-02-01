США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ
США пришли к выводу, что военную базу в Иордании атаковал беспилотник иранского производства.
ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака во всем мире возрастет более чем на 75%, причем табак, алкоголь и ожирение будут основными факторами, способствующими этому.
Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии
Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.
В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы
Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -15,8°С, а теплее всего - 31 января, когда максимальная температура достигла +7,3°С.
Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали
Женщина в Бериславе Херсонской области получила ранения и была госпитализирована после того, как попала под удар вражеского беспилотника. Пострадавшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке.
Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил гарантии того, что венгерские деньги не пойдут в Украину после того, как ЕС согласился выделить Украине 50 миллиардов евро помощи.
Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в Турции в знак протеста против израильских атак на Газу
Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в здании в турецком городе Коджаэли в знак протеста против израильских атак на Газу.
КРАИЛ под угрозой: комитет ВР поддержал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
Комитет рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект №9256 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр, который в частности предусматривает ликвидацию (КРАИЛ).
Зеленский назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
Президент Зеленский назначил Александра Надточия новым руководителем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместо Владимира Петриченко, который был уволен с должности в октябре 2023 года.
Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки
Трое предателей, которые воевали на стороне россии на восточном фронте, в том числе снайпер и рецидивист из российского батальона "Штурм-З", были приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической деятельности.