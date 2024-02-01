США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ

Соединенные Штаты пришли к выводу, что дрон, с помощью которого была атакована их база в Иордании, произвел Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, не раскрыли подробностей о модели беспилотника.

Хотя сначала предполагали, что дрон, скорее всего, был иранским, официальная оценка была сделана лишь недавно после обнаружения его фрагментов.

Сообщается что Вашингтон возложил ответственность за нападение на боевиков, поддерживаемых Ираном. Но он также заявил, что в конечном итоге ответственность за это несет Иран, учитывая его поддержку боевиков.

Как отмечается, это было первое убийство американских солдат на Ближнем Востоке с начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре.

Дополнение

Администрация президента Джо Байдена заявила, что не стремится к войне с Ираном, несмотря на растущих на него давление республиканцев, которые требуют решительного ответа.

В свою очередь, посланник Ирана в США заявил, что Тегеран решительно ответит на любое нападение на его территорию, его интересы или иранских граждан за пределами его границ.

Напомним

Три американских солдата погибли и более 40 получили ранения в результате воздушного удара беспилотником по американской военной базе в Иордании в ночь на 28 января.

Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство