США вважають, що військову базу в Йорданії атакував іранський безпілотник - ЗМІ
Київ • УНН
США дійшли висновку, що військову базу в Йорданії атакував безпілотник іранського виробництва.
Сполучені Штати дійшли висновку, що дрон, за допомогою якого було атаковано їхню базу в Йорданії, виробив Іран. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох американських чиновників, пише УНН.
Деталі
Чиновники, які говорили на умовах анонімності, не розкрили подробиць про модель безпілотника.
Хоча спочатку припускали, що дрон, найімовірніше, був іранським, офіційну оцінку було зроблено лише нещодавно після виявлення його фрагментів.
Повідомляється що Вашингтон поклав відповідальність за напад на бойовиків, підтримуваних Іраном. Але він також заявив, що в кінцевому підсумку відповідальність за це несе Іран, враховуючи його підтримку бойовиків.
Як зазначається, це було перше вбивство американських солдатів на Близькому Сході від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні.
Доповнення
Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що не прагне війни з Іраном, незважаючи на зростаючих на нього тиск республіканців, які вимагають рішучої відповіді.
Своєю чергою, посланник Ірану в США заявив, що Тегеран рішуче відповість на будь-який напад на його територію, його інтереси або іранських громадян за межами його кордонів.
Нагадаємо
Три американських солдати загинули та понад 40 отримали поранення внаслідок повітряного удару безпілотником по американській військовій базі в Йорданії у ніч на 28 січня.
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