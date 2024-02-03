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Байден і глава Пентагону зробили заяви щодо ударів США по Іраку та Сирії

Байден і глава Пентагону зробили заяви щодо ударів США по Іраку та Сирії

Київ • УНН

 • 33336 перегляди

Збройні сили США завдали ударів по семи цілях в Іраку і Сирії, які використовувалися підтримуваними Іраном бойовиками, у відповідь на ракетний обстріл в Іраку, в результаті якого загинули троє американських військовослужбовців.

Після атаки на американські та коаліційні сили на північному сході Йорданії минулого тижня, у результаті якої загинули троє американських військовослужбовців, за вказівкою президента Байдена США завдали ударів по семи об’єктах в Іраку та Сирії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, йдеться на сайті відомства, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед семи об’єктів, які атакували сили США є 85 цілей, що використовує Корпус вартових революції (КВІР).

Це початок нашої відповіді. Президент розпорядився вжити додаткових заходів, щоб притягнути КВІР та пов’язані з ним збройні формування до відповідальності за напади на сили США та коаліції

йдеться у заяві глави Пентагону.

Він наголосив, що удари розгортатимуться у час і в місцях.

Ми не прагнемо конфлікту на Близькому Сході чи де-небудь ще, але президент і я не потерпимо нападів на американські сили. Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб захистити Сполучені Штати, наші сили та наші інтереси

додав Остін.

Доповнення

Президент Джо Байден також зробив заяву щодо ударів США на Близькому Сході.

Байден розповів, що спілкувався із родинами трьох загиблих американських солдатів, які були вбиті на базі в Йорданії.

Сьогодні вдень за моєю вказівкою збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов’язані з ним збройні формування використовують для нападу на сили США. Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо

йдеться у заяві президента США.

Він наголосив, що Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході чи будь-де ще в світі.

Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо

підсумував Байден.

США завдали авіаударів по Іраку та Сирії, використавши 125 ракет03.02.24, 00:12 • 31937 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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